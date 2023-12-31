شيخ العقل جال معزيا وتمنى أن يفتح العام الجديد أبواب حل الأزمات ولجم آلة الحرب

تمنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى أن "تحمل السنة الجديدة معها الخير للبنان والمنطقة، وأن تفتح مع حلولها أبوابا واسعة للإصلاح والصلاح وحل الأزمات، وأن تستكمل الخطوات الإيجابية بما يعيد للمؤسسات الدستورية هيبتها وللادارة فعاليتها وللشعب ثقته بدولته".

وأمل في بيان أن "تلجم آلة الحرب والاجرام الاسرائيلية وتعاد الحقوق لأصحابها ويرفع الظلم عن الشعوب المضطهدة والمقهورة".

واستقبل شيخ العقل في دارته في شانيه وفدا من كفرسلوان، بحث في قضايا متصلة بالبلدة. واستقبل وفدا من بعذران، ضم المشايخ: كميل وحسين وأمين هاني، والمغترب وائل جابر برفقة وفد، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنام.

من جهة أخرى، قام الشيخ أبي المنى بجولة في منطقة الجبل، برفقة وفد من المشايخ وأعضاء من المجلس المذهبي للتعزية بأبو شريف قاسم محمود في الباروك، السيدة ام مروان ليندا رشيد والدة رئيس البلدية مروان قيس في بتلون، أبو كفاح اكرم أبو كروم في مزرعة الشوف، الشيخ أبو غازي فايز غنام والشيخة فدوى مسعود زوجة الشيخ سمير فهيم أبو ضرغم في دميت.

وأجرى اتصالات تعزية بالشيخ ابو حسام سعيد حسن ابو ذياب من الجاهلية، الشيخ ابو زهير جميل الجردي وابو وليد نجيب جمال الدين من عاليه، الشيخ ابو عفيف سيف الدين ابو رافع من عيحا، الشيخ ابو طلال فؤاد مصلح من كفرمتى، الشيخ ناصيف ناصيف من عماطور وابو غاندي توفيق وهبه من عبيه.

وأوفد شيخ العقل ممثلين عنه لتقديم واجب التعزية بأم غسان بديعة نجيب الريس أرملة اسماعيل حمد أبو الحسن في بتخنيه، وبالشيخة أم أكرم ظريفة شرف الدين شهيب أرملة الشيخ أبو أكرم سليمان شرف الدين شهيب في عاليه، وبالشيخة أم ماهر مفيدة مطر أرملة الشيخ أبو ماهر حليم أمين مطر في مجدليا، وبأم ماجد حبوس قاسم غبار أرملة أبو ماجد سلامة توفيق زيدان الأعور في فالوغا.