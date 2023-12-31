معايدات بمناسبة العام الجديد من قبل شخصيات سياسية وفعاليات

اشار بهاء الحريري الى اننا "نودع عاماً مثقلاً بالأزمات ونستقبل عاماً جديداً نتمنى أن يحمل كل الخير للبنان وأن يكون مليئاً بالصحة والعافية لجميع اللبنانيين".

لويس لحود

المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود كتب على صفحاته بمناسبة راس السنة: "ونحن نستقبل عام ٢٠٢٤، تحية من القلب للمزارع المناضل بالارض بكل لبنان والصامد رغم كل الأزمات، وشكر لفريق عمل وزارة الزراعة بالادارة المركزية وبالمصالح الاقليمية على التعاون اليومي وتأديتهم مهامهم عام ٢٠٢٣ في أصعب الظروف. اعايدكم على امل ان يحمل العام ٢٠٢٤ خلاص ونهوض لبنان".

فادي علامة

اشار رئيس لجنة شؤون الخارجية والمغتربين النائب ‎فادي علامة في تصريح على منصة "إكس"، الى ان "2023 عام ازدحمت فيه المصاعب والتحديات في مختلف القطاعات، ولكن فاضت فيه إرادة اللبنانيين مصممين على التحدي والاستمرار تلك الإرادة التي نأمل أن تتنامى في العام 2024 ليتجاوز لبنان أزماته ويعود إلى الاستقرار والازدهار من جديد. كل عام وأنتم بخير".