استهدف الجيش الاسرائيلي وادي الدلافة في حولا بثلاث قذائف مدفعية، كما استهدف القصف اطراف الضهيره طير حرفا بالمدفعية. واستهدف القصف المدفعي المعادي مناطق الطراش والجبل ورأس الظهر في بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان "الطيران الحربي الاسرائلي حلق فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا والبقاء الغربي على علو منخفض".

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاث قذائف مدفعية استهدفت وادي الدلافة في حولا وقصف لاطراف الضهيره طيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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