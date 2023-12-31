انت الان تتابع خبر خامنئي: ما يحدث في غزة نتيجة جهود سليماني وقآاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة أنباء إيران الإيرانية "إرنا" عن خامنئي قوله أثناء استقباله أسرة قاسم سليماني، اليوم، إن "أهم دور وخدمة لسليماني هو "إحياء جبهة المقاومة".

واضاف أن "المقاومة في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر هي بسبب وجود جبهة المقاومة"، وأضاف "لقد بذل قاسم سليماني جهوداً كبيرة لإحياء جبهة المقاومة".



كما أشاد المرشد الإيراني "بإسماعيل قاآني الذي تولى قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعد مقتل قاسم سليماني، وقال "يجب أن يستمر خط تعزيز جبهة المقاومة".

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، أن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، أتت رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قبل 3 سنوات في العراق، الأمر الذي نفته حركة حماس.

في حين، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، يوم الخميس، إن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي "فلسطينية بالكامل"، وذلك في تصريحات تمثل تراجعا عمّا قاله متحدث باسم الحرس الثوري أمس حول دوافع تلك العملية.

في المقابل، أوضحت حماس في بيان، أنها أكدت مراراً دوافع وأسباب عملية "طوفان الأقصى"، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.

كما أضافت أن "كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي رداً على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا"، حسب تعبيرها.

وقالت حركة حماس إن إيران تداركت خطأ ربط هجوم 7 أكتوبر بالثأر لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني.

