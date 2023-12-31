انت الان تتابع خبر المرور تنوه لقطع طريقين في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "سيتم قطع الطريق من ساحة الطيران باتجاه ساحة قرطبة وصولاً إلى تقاطع فلسطين (مول النخيل) وفي الساعة السابعة صباحاً من يوم غداً الاثنين؛ لوجود أعمال أكساء".



وأشار البيان، أيضاً، إلى "قطع الطريق من تقاطع المثنى (ملعب الشعب) باتجاه تقاطع حماه لوجود أعمال أكساء في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم غد الاثنين".