انت الان تتابع خبر أرسنال يخسر الصدارة بعد الهزيمة من فولهام في البريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل لـ أرسنال بوكايو ساكا مع مطلع الشوط الأول ثم تعادل راؤول خيمينيز لـ فولهام قبل أن يضيف بوبي ريد الهدف الثاني.

أرسنال حاليا في المركز الرابع برصيد ٤٠ نقطة بينما فولهام في المركز الثالث عشر برصيد ٢٤.

