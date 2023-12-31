انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن "الحوثيين": لا نسعى لصراع معهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأحد، أن بلاده لا تسعى لصراع مع "الحوثيين".

وقال كيربي في تصريحات صحافية، "لا نسعى لصراع مع الحوثيين والأفضل توقفهم عن الهجمات".

وأضاف "لدينا مصالح أمنية كبيرة في الشرق الأوسط وسننشر القوات اللازمة لحمايتها ونتصرف مستقبلا وفقا لذلك".

وكان القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، قال أمس السبت، إن الحوثيين في اليمن "لا يظهرون" أي مؤشرات على إنهاء هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.