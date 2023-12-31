أستراليا ترحب بالعام الجديد 2024

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبلت مدينة سيدني الأسترالية، المُلقّبة بـ«العاصمة العالمية لعيد رأس السنة»، العام الجديد، إذ تجمّع أكثر من مليون أسترالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلّة على الألعاب النارية باتت مشغولة.



وتجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدّين الطقس الذي يشهد بردا ورطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر «هاربور» ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.



ويودّع المحتفلون في مختلف أنحاء العالم، عام 2023 الأكثر حرّاً على الإطلاق، والذي تميّز بصعود الذكاء الاصطناعي.

وبدأ سكان العالم، الذين يتجاوز عددهم حالياً ثمانية مليارات نسمة، يستقبلون العام الجديد الذي يحملونه آمالهم بالسلام والأمن.