السعودية في 2023: نجاح دبلوماسي ونهضة مستمرة وجسور من العطاء تعبر الحدود

تودّع شعوب العالم بعد سويعات العام 2023م، الذي شهد العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة، لتستقبل غداً الاثنين العام الميلادي الجديد 2024م، متطلعة إلى أن يكون عام خير ونماء ورخاء، يبشّر بمستقبل مشرق للإنسانية جمعاء.

دبلوماسية ناجحة

ومن أبرز أحداث العام 2023 المحلية والإقليمية والدولية: استئناف العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، وإعادة التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة قطر، وترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين مصر وتركيا، وتقديم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا (غير مقيم) لدى دولة فلسطين، وقنصلًا عامًا بمدينة القدس، إلى فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ممر اقتصادي جديد

ووقعت كلٌ من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وتأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة.

أكبر عملية إجلاء

وعلى المستوى الأمني اندلع قتالٌ بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، مما أسفر عن إجلاء المملكة بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، من جمهورية السودان بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، كما ساعدت المملكة دولًا شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

دعم غزة

وشهد قطاع غزة أكثر الأحداث دموية خلال العام 2023 حيث تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي عدوانًا أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألفًا، وشردت الآلاف من منازلهم، ودمرت المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية. ولمكانة المملكة الكبيرة في العالمين العربي والإسلامي؛ ولدورها الريادي والمحوري منذ تأسيسها في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم في كل محفل، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية بذل الجهود في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، دعت بصفتها رئيس -القمة الإسلامية الحالية- منظمة التعاون الإسلامي لعقد القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية، في الرياض لمناقشة وبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.

استضافة أبرز المحافل

وترسيخًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي والمحوري، ولما تحظى به من ثقة دولية جعل منها وجهةً مثاليةً لاستضافة أبرز المحافل العالمية، فازت مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030.

قفزات في المؤشرات الدولية

وحصلت المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس "Tortoise Intelligence"، وحصدت الجائزة الذهبية للحكومة الرقمية العربية لعام 2023 عن فئة التطبيقات الذكية، وحققت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات العربية التابع لمجلة التايمز للتعليم العالي "THE" لعام 2023، إضافة إلى تحقيقها 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023" التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، كما أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات عن تحقيق المملكة مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي، لتتقدم بذلك على دول مجموعة العشرين، وحصلت على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

إنجازات متتالية

ولا يخلو عام 2023 من الانجازات المتتالية، حيث أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عن عددٍ من المشاريع التي تدعم رؤية المملكة 2030 ومنها: إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم أربعة قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

تنمية القطاع الرياضي

وتحقيقًا لبناء قطاع رياضي فعّال من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للإسهام في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، وأطلق سمو ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وأعلن ولي العهد عن تأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمةٍ عالميةٍ للمياه مقرها الرياض؛ تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي، وإطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وحققت وكالة الأنباء السعودية خلال العام 2023 جائزتي "فانا النوعية" و"أحسن تقرير" في مسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية.