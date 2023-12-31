"كان أستاذ وصديق وأخ" طلاب ينعون مُعلم استشهد في غارة إسرائيلية بلبنان.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - نشر رواد منصة أكس، مقاطع فيديو للشهيد أحمد سعد من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، الذي قٌتل فجر اليوم الاحد، في غارة إسرائيلية على المدينة.

الشهيد أحمد سعد مٌعلم في أحد المدارس الثانوية، جنوب لبنان، وأحد المجاهدين في حزب الله، نعاه طلابه بمقاطع فيديو، ووصفوه بأنه كان خير أخ ومُعلم لهم.

كما نعاه حزب الله في بيان وقال : " بِسمِ اللَّـهِ الرَّحمَـٰنِ الرحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم، بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي أحمد سعد "جبريل" من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.