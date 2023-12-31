شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، الشعب المصري العظيم بكافة اتجاهاته وانتماءاته وطوائفه بقدوم العام الميلادي الجديد 2024 كما هنأ المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد، مؤكدا أن هذا العام سيشهد بدء فترة رئاسة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مصر وإستكمال مسيرة الإنجازات والنجاحات وتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر في حياة كريمة ونمو إقتصادي كبير.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية في بيان اليوم إن جميع أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف أعربوا عن خالص أمانيهم للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالخير والسلام والامن والامان في عام 2024 وأن تشهد مصر تقدما وإزدهارا كبيرين وأن تتحقق احلام الشعب المصري بالجهد والعمل والعطاء والانجاز تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.