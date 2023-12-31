بوتين في خطاب رأس السنة: لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه لمناسبة رأس السنة أن بلاده "لن تتراجع أبدا"، وقال في خطابه لمناسبة رأس السنة "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تقسمنا".

وأكّد أنّ "العمل من أجل المصلحة العامة وحّد المجتمع"، مشدداً على أنّ "العنصر الرئيسي الذي يجمع الروس هو "مصير الوطن".

وأعلن بوتين أن 2024 ستكون "سنة العائلة". وقال في هذا الخطاب الذي يُذاع للمرة الأولى في أقصى الشرق الروسي "دافعنا بحزم عن مصالحنا الوطنية وحريتنا وأمننا وقيمنا".

وأكّد بوتين أن روسيا التي تعيش "مرحلة غير مسبوقة" ستكون "أقوى" في العام المقبل.

ووعد الرئيس الروسي المقتنع بأنّ صفحة النكسات العسكرية في عام 2022 قد طويت، مواطنيه بالنصر في أوكرانيا. ووعد مواطنيه بأن روسيا التي تختبر "مرحلة تاريخية" ستكون "أقوى" في العام المقبل.