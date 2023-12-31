اعلن حاكم منطقة كيروفوهرادسكا الأوكرانية أندريه رايكوفيتش إن "هجوما روسيا على المنطقة الواقعة بوسط أوكرانيا أسفر عن تضرر خطوط كهرباء ومبنى غير سكني". وذكر أندريه رايكوفيتش على تطبيق "تيليغرام"، بان "منطقة كيروفوهرادسكا تتعرض مجددا لنيران روسية"، مضيفا أن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول اوكراني: تضرر خطوط كهرباء ومبنى غير سكني في كيروفوهرادسكا في ضربة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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