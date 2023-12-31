قائد الجيش للعسكريين: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات لانّكم متمسكون بشعاركم الشرف والتضحية والوفاء

عايد قائد الجيش العماد جوزاف عون العسكريين قائلا: "نستقبل العام ٢٠٢٤ آملين أن يحمل معه الأمن والأمان والاستقرار لوطننا. لعسكريينا الصامدين بوجه كل التحديات والمؤمنين بقسمهم: أنحني أمام تضحياتكم وتحمّلكم لكل الضغوطات والحملات والتدخلات، غير آبهين بها، لأنّكم متمسكون بشعاركم الشرف والتضحية والوفاء".

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