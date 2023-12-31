انتشار كثيف للجيش والقوى الامنية على الطرقات الرئيسية في البقاع

تشهد منطقة البقاع تحركات وانتشار كثيف للجيش اللبناني والقوى الامنية على الطرقات الرئيسية ومام المطاعم والاسواق والقرى والمدن حفاظاً على الامن ليلة راس السنة، وتامين السلامة للمواطنين، هذه الخطوة لاقت ارتياحاً وثقة كبيرة بالجيش اللبناني والقوى الامنية.
علماً ان حجز العناصر والضباط في الجيش والقوى الامنية وصل الى 90 بالمئة.
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