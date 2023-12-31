شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 28 فلسطينيًا جراء القصف الجوي على خان يونس جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 28 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم، في القصف الجوي والمدفعي المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن من بين الشهداء سبعة أطفال ونساء، ولا يزال العشرات تحت ركام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف على المدينة.

وفي سياق متصل، أبان مسعفون فلسطينيون، أن أحد عناصر الدفاع المدني استشهد أثناء محاولته انتشال الشهداء والجرحى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لغارات وقصف مدفعي مكثف، طال عشرات المنازل في المخيم، كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مخيمات البريج والمغازي وسط القطاع، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى.