شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتحدى روسيا.. شحنت 13 مليون طن من منتجاتها عبر البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت أوكرانيا 13 مليون طن من منتجاتها من خلال ممر الشحن في البحر الأسود الذى أنشأته كييف بعد انسحاب روسيا من صفقة ضمان الأمان والسلامة لحركة السفن التى تنقل صادرات أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى دول العالم.

وقال وزير البنية التحتية الأوكرانى أولكسندر كوبراكوف أمس في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعى ( تويتر سابقا ) إن الموانئ الأوكرانية استقبلت 430 سفينة للتحميل منذ إنشاء ممر الشحن في أغسطس الماضى.

وكانت كييف قد أنشأت ممر السفن بالبحر الأسود للسماح بشحن البضائع والسلع الحيوية، وخاصة الحبوب، من موانئها في أعماق البحار بعد أن انسحبت موسكو في يوليو الماضى من اتفاقية المرور الآمن للسفن التجارية الأوكرانية التى تنقل الحبوب، وكانت الاتفاقية تضمن المرور الآمن للمحاصيل الأوكرانية عبر البحر الأسود.

فلاديمير بوتين

يذكر أن الأمم المتحدة وتركيا كانتا قد توسطتا للتوصل إلى الاتفاقية التى انسحبت منها موسكو فى يوليو الماض .

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال فى أسباب انسحاب موسكو من الاتفاقية، إنه لم يتم احترام أجزاء من الاتفاقية تسمح لروسيا بتصدير الأغذية والأسمدة الروسية.