عشرات القتلى بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل «عشرات» الجنود والمدنيين في هجمات شنّها إرهابيون خلال الأسبوع الفائت في بوركينا فاسو وخاصة في الشمال، على ما أفادت مصادر أمنية ومحلية اليوم الأحد.

واستهدفت أربع هجمات على الأقل تجمعات عسكرية منذ الأحد الفائت موقعة «عشرات القتلى»، بحسب المصادر.

وقال مصدر محلي: إن «مجموعة كبيرة من الإرهابيين المدججين بالسلاح هاجمت السبت ثكنة نونا (شمال غرب). وسقط عدد من الضحايا» في صفوف العسكريين والمدنيين.

وأكد مصدر أمني «الهجوم على الثكنة الذي تم صده».

وأضاف المصدر أن «هجوما آخر استهدف في الوقت نفسه مفرزة أخرى شمالا»، مؤكدا «السيطرة على هذا الهجوم أيضا».

وأفادت مصادر محلية وأمنية، اليوم الأحد، أن هجومين آخرين استهدفا ثكنتين عسكريتين في 24 ديسمبر.

وقال أحد المصادر الأمنية: إن «هجوما كبيرا استهدف مفرزة سوليه. وسجل العديد من الضحايا في الجانب الصديق لكن شجاعة العناصر وردهم سمحا بصد المهاجمين»، مضيفا أنه «تم تعقب الإرهابيين خلال انسحابهم وضربهم عن طريق الوسائل الجوية».

وأخيرا، في 24 ديسمبر، استهدفت مفرزة الدرك في «غورغادجي» في منطقة الساحل (شمال) من قبل «إرهابيين قدموا بأعداد كبيرة على متن عدة آليات ودراجات نارية»، بحسب مصدر أمني آخر.

نادرا ما ينشر النظام العسكري الذي يتولى السلطة في بوركينا فاسو منذ الانقلاب في ايلول/سبتمبر 2022 حصيلة رسمية لهجمات الجهاديين المفترضين.

وبحسب التلفزيون الرسمي، شنت وحدة من القوات الخاصة هجوما السبت على إرهابيين كانوا يستعدون لمهاجمة بلدة «بولسا» في مقاطعة «نامنتينغا» (شمال وسط).

وقال التلفزيون: إن «أكثر من ثلاثين إرهابيا قتلوا وأحرقت وسائلهم اللوجستية»، موضحا أن القوات المسلحة دمرت ثلاث قواعد إرهابية اكتشفت شمال غرب البلاد.