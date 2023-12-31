روسيا تعاقب أوكرانيا بـ 49 طائرة مسيرة

وفت القوات الروسية بوعدها بالرد على ضربات مدينة بيلغورود الحدودية الروسية، وشنت هجومًا جديدًا بطائرات دون طيار على أوكرانيا.

فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 21 من أصل 49 طائرة دون طيار أطلقتها القوات الروسية خلال الليل.

وأصيب 28 شخصا في هجوم على مدينة خاركيف بشرق البلاد، حسبما أعلن حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف، وتعرض فندق مركزي ومبانٍ سكنية ورياض أطفال ومتاجر ومبانٍ إدارية لأضرار، بحسب مكتب المدعي العام الإقليمي.

هجوم إرهابي

ووعدت روسيا بأن الضربات على بيلغورود في وقت سابق «لن تمر دون عقاب». وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت «مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية» في خاركيف، وذكرت أن غارتها على فندق قصر خاركيف «دمرت ممثلين عن مديرية المخابرات الرئيسية والقوات المسلحة الأوكرانية» المشاركين في «الهجوم الإرهابي» في بيلغورود.

حيث أسفر قصف عنيف في مدينة بيلغورود الروسية عن مقتل 21 شخصا في أعقاب الهجمات الجوية التي شنتها موسكو على أنحاء أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها حددت الذخيرة المستخدمة في الهجوم على أنها صواريخ مصاص دماء تشيكية الصنع وصواريخ أولكا مزودة برؤوس حربية للذخائر العنقودية، ولم تقدم أي معلومات إضافية.

وقالت الوزارة في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي «إن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب».

وفي اجتماع طارئ بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت به روسيا مساء، اتهم المبعوث فاسيلي نيبينزيا كييف بارتكاب «هجوم إرهابي». وفي تعليقات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الروسية، زعم نيبينزيا أن أوكرانيا شنت «عملًا إرهابيًا متعمدًا موجهًا ضد المدنيين».

اندلاع حريق

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن صحافيًا بريطانيًا كان من بين الجرحى، في حين ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية ZDF أن أحد طاقمها التلفزيوني كان في الفندق. وقالت قناة ZDF في بيان إن مترجمًا أوكرانيًا أصيب بالحطام وأصيب بجروح خطيرة، كما أصيب أحد حراس الأمن التابعين للفريق.

وقالت بيتينا شوستن، رئيسة تحرير قناة ZDF: «هذا هجوم آخر من جانب روسيا على الصحافة الحرة».

وفي منطقة كييف المحيطة بالعاصمة، تسبب هجوم بطائرة روسية دون طيار في اندلاع حريق في منشأة حيوية للبنية التحتية، حسبما قال مسؤولون محليون.

قصف بيلغورود الروسية

أدى إلى مقتل 24 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال

أصيب 108 أشخاص آخرون في الهجوم

تعد أحد أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية

الذخيرة المستخدمة في الهجوم:

1 - صواريخ مصاص دماء تشيكية الصنع

2 - صواريخ أولكا مزودة برؤوس حربية للذخائر العنقودية