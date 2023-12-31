23 هجوما غير قانوني شنه الحوثيون على الشحن الدولي

ذكر نائب الأدميرال براد كوبر، القائد الأعلى للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن المتمردين الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم «المتهورة» على السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى مع انضمام المزيد من الدول إلى التحالف الدولي.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما المتمردون الحوثيون اليمنيون باتجاه سفينة حاويات في البحر الأحمر، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه بعد ساعات، حاولت أربعة زوارق مهاجمة نفس السفينة، لكن القوات الأمريكية فتحت النار، مما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الطاقم المسلح.

وقالت إن «هذا هو الهجوم غير القانوني الثالث والعشرون الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر».

طلب المساعدة

وأبلغت السفينة ميرسك هانزغو، التي ترفع علم سنغافورة عن تعرضها بالفعل لصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر وطلبت المساعدة، وأضاف البيان أن السفينة «يو إس إس جرافيلي» و«يو إس إس لابون» استجابتا لنداء المساعدة، وأفادت التقارير أن السفينة المملوكة للدنمارك كانت صالحة للإبحار ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي بيان آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة نفسها أصدرت نداء استغاثة إضافي بشأن هجوم ثان «بواسطة أربعة زوارق صغيرة للحوثيين مدعومين من إيران».

وإن المهاجمين أطلقوا النار من أسلحة صغيرة على السفينة ميرسك هانزغو، ووصلوا إلى مسافة 20 مترًا (حوالي 65 قدمًا) من السفينة، وحاولوا الاقتراب منها.

انضمام الدول

وقال كوبر في مقابلة، إنه منذ الإعلان عن عملية «حارس الازدهار» قبل ما يزيد قليلاً على 10 أيام، سافرت 1200 سفينة تجارية عبر منطقة البحر الأحمر، ولم تتعرض أي منها لهجمات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية، وإنه من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى المهمة.

وكانت الدنمارك آخر الدول، إذ أعلنت أنها تخطط لإرسال فرقاطة إلى المهمة التي أعلنها وزير الدفاع لويد أوستن خلال زيارة إلى البحرين، حيث يتمركز الأسطول الخامس للبحرية، قائلاً إن «هذا تحدٍ دولي يتطلب عملاً جماعيًا».

رد عسكري

وأطلق الحوثيون المدعومون من إيران، الذين يقولون إن هجماتهم تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، النار على نفس سفينة الحاويات في حادثين منفصلين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار ردًا عسكريًا أمريكيًا.

إن خطورة الهجمات، التي ألحق العديد منها أضرارًا بالسفن، دفعت العديد من شركات الشحن إلى إصدار أوامر لسفنها بالبقاء في مكانها وعدم دخول المضيق حتى يتحسن الوضع الأمني. وكانت بعض شركات الشحن الكبرى ترسل سفنها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالح، مما يضيف الوقت والتكاليف إلى الرحلات.

وقال كوبر، الذي يرأس الأسطول الخامس، إن هناك حاليًا خمس سفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تقوم بدوريات في مياه جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن، وأضاف أنه منذ بدء العملية، أسقطت السفن ما مجموعه 17 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن.