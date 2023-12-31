الشرطة النمساوية تكثف انتشارها في العاصمة فيينا لتأمين احتفال رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة -

كثفت الشرطة النمساوية انتشارها في العاصمة فيينا مساء اليوم لتأمين احتفال رأس السنة الميلادية وسط مخاوف من وقوع هجمات إرهابية في البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الأحد، إنه تم نشر ضباط شرطة مدججين بالسلاح لحراسة كاتدرائية شتيفانس بوسط فيينا.

وأشار البيان إلى أنه في يوم عيد الميلاد، اقتحم ضباط مكافحة الارهاب مركزًا للاجئين في المنطقة السادسة عشرة في فيينا بالكلاب والبنادق الهجومية لورود معلومات عن أن ثلاثة أشخاص هم جزء من شبكة ارهابية دولية.

وذكر البيان أنه بسبب الحشود الكبيرة في وسط المدينة تم استدعاء أعداد أكبر من الضباط من الولايات الفيدرالية المختلفة.

ولفت البيان إلى أنه قبل يوم واحد من بداية العام، تسببت الألعاب النارية الفوضوية في الحي العاشر والذي تقطنه اغلبية من اللاجئين في استنفار أمني بالمنطقة