الأونروا: حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، إن حوالي 1.4 مليون فلسطيني نزحوا بسبب الضربات الإسرائيلية يعيشون في منشآت الأونروا في أنحاء قطاع غزة.

وأضافت توما، في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "أصبحت مرافق المنظمة في الشمال مزدحمة على مدار الساعة، ويستمر الناس في القدوم. إنها ممتلئة تمامًا ولذلك بدأ الناس في اللجوء إلى مناطق خارج هذه المرافق بما في ذلك الحدائق، وفي العراء، والعديد منهم ينامون في سياراتهم".

وأوضحت أنه تم استهداف منشآت الأونروا، وتسجيل 180 إصابة لتلك المنشآت، بعضها أصيب بشكل مباشر، ونتيجة لهذه الضربات، قُتل ما لا يقل عن 300 شخص كانوا يحتمون في هذه المرافق وأصيب حوالي ألف شخص.

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