على أنغام السمسمية.. احتفالية رأس السنة الميلادية بالمجان في بورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

احتفل أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، برأس السنة الميلادية داخل المدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وتفاعل المواطنون مع أغاني وأنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة، ومنها أغاني: "بتغني لمين يا حمام، دي بورسعيد الوطنية، اه يالالي يالالي" فضلا عن عدد من فقرات الفنون الشعبية.

وسمحت إدارة المدينة الشبابية بقيادة محمد عبد العزيز، مدير المدينة، بدخول أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى بالمجان لحضور الحفل دون سداد أي رسوم، في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية.