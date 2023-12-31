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على أنغام السمسمية.. احتفالية رأس السنة الميلادية بالمجان في بورسعيد (فيديو وصور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

احتفل أبناء محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، برأس السنة الميلادية داخل المدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وتفاعل المواطنون مع أغاني وأنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة، ومنها أغاني: "بتغني لمين يا حمام، دي بورسعيد الوطنية، اه يالالي يالالي" فضلا عن عدد من فقرات الفنون الشعبية.

وسمحت إدارة المدينة الشبابية بقيادة محمد عبد العزيز، مدير المدينة، بدخول أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى بالمجان لحضور الحفل دون سداد أي رسوم، في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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