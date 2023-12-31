شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جرائم الاحتلال فى قطاع غزة خلال عام 2023 بالأرقام.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان: "حصيلة جرائم الاحتلال فى غزة 2023"، استعرض خلال أخر حصيلة لجرائم الاحتلال الاسرائيلي، والذى أودى بحياة 20 ألفًا و424 شهيدًا بينهم 9 آلاف طفل و6450 من النساء، وارتكب 1815 مجزرة، والانتهاكات تمتد لتسقط 106 شهداء من الصحفيين و312 من الطواقم الطبية، حيث وصلت الحصيلة الإجمالية ل 28 ألفًا و672 بين شهيد ومفقود.

وفى تلك الاثتاء - يحتفى العالم اليوم برأس السنة الميلادية 2024، في ظل مواصلة جيش الاحتلال لجرائمه الشنعاء ضد قطاع غزة لليوم 86 منذ بداية الحرب، وسط عجز المجتمع الدولى ومنظماته الدولية عن وقف إطلاق النار على الفلسطينيين بقطاع غزة الذى يدخل شهره الثالث المتواصل خاصة الأطفال والشيوخ والنساء يجعل العقل البشرى فى حيرة عن أسرار عدم قدرة المجتمع الدولى لدفع جرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها الكيان المحتل ضد شعب فلسطين لإكراههم على التهجير القسرى لسيناء بالمخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وتصاعدت حدة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة مع بداية اليوم الـ86 من الحرب الإسرائيلية التي زاد فيها عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 20 ألفا و424، فيما بلغ عدد الجرحى 54 ألفا و36، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الأحد، في حين قال مسؤول بأحد المستشفيات إن جيش الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بشكل يومي، ومازال المجتمع الدولى بقوانينه ومعاهداته ومواثيقه لم تنتفض لوقف هذه المجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني رغم التنديد المستمر على مستوى العالم.

فى التقرير التالى، نلقي الضوء على الأرقام الرسمية لجرائم الاحتلال الاسرائيلي فى قطاع غزة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، فقد نشر المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب "الإسرائيلية" الوحشية على قطاع غزة – أمس السبت 30 ديسمبر 2023 وجاءت التحديثات على النحو التالى: ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ

(85 يوماً) على حرب الإبادة الجماعية الشاملة.

(1,813) مجزرة

(28,672) شهيداً ومفقوداً.

(21,672) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(9,000) شهيد من الأطفال.

(6,450) شهيدة من النساء.

(312) شهيدا من الطواقم الطبية.

(40) شهيداً من الدفاع المدني.

(106) شهداء من الصحفيين.

(7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

(56,165) مصاباً.

(101) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

(10) معتقلين من الصحفيين.

(1,8) مليون نازح في قطاع غزة.

(355,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

(126) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

(92) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(285) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(117) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(208) مساجد دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(65,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

(290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

(23) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(142) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

(104) سيارات إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.

(200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

وإليكم التفاصيل كاملة: