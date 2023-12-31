شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة رسوم تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت النقابة العامة للمحامين، عددا من الإجراءات للتيسير على أعضائها بالأقاليم، أبرزها استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية، وكذلك السماح للمحامين حاملي كارنيه 2023 بسداد رسوم تجديد بطاقة العضوية والاشتراك بمشروع العلاج بالنقابات الفرعية التابعين لها عن طريق "الفيزا كارت"، وتستخرج لهم كارنيه العضوية وبطاقة العلاج من مقر النقابات الفرعية. ويرصد ”الخليج 365” قيمة الاشتراك بمشروع العلاج للمحامين وأسرهم لعام 2024: 1 ـ المحامين (ابتدائي – استئناف – نقض): 150 جنيه. 2 ـ زوجة غير عاملة: 350 جنيه. 3 ـ زوجة عاملة: 450 جنيه. 4 ـ الابن/ الابنة: 200 جنيه. 5 ـ الوالد: 1200 جنيه. 6 ـ الوالدة: 1200 جنيه.

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