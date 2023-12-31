ضباط إسرائيليون: إطلاق قذائف هاون من غزة لن يتوقف بانتهاء الحرب

اشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه لن يتمكن من أن يمنع بشكل كامل من خلال الحرب إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم.

ونقلت الإذاعة عن ضباط إسرائيليين قولهم إن "تعميق القتال ميدانيا والمناورة البرية تسهم في تقليص قدرات حماس وباقي الفصائل في القطاع لإطلاق قذائف صاروخية، لكن حتى لو انتهت الحرب بنجاح إسرائيلي في تحقيق أهدافها، فإن التقديرات هي أن خطط أفراد لإطلاق قذائف هاون باتجاه غلاف غزة بإمكانها أن تخرج إلى حيز التنفيذ".

وأضاف الضباط أن "قدرة الجيش الإسرائيلي على استهداف منصات إطلاق قذائف طويلة المدى أفضل، لكن تقليص إطلاق القذائف قصيرة المدى باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لحدود القطاع بشكل كامل هي أصعب".

ويقارن ضباط الجيش الإسرائيلي بين الوضع الذي سينشأ في غزة، في السنوات القريبة المقبلة، وبين عملية "السور الواقي" العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في العام 2002.

واعتبر الضباط أن "هذه عملية طويلة تهدف إلى تطهير القطاع من جيوب مقاومة، وتستدعي سيطرة أمنية ميدانية، ولكن لن تكون مع صفر إرهاب وإنما وضع من إرهاب مسيطر عليه".

وقال ضابط إسرائيلي كبير إنه "بعد سنتين أيضا، من الجائز أن يسمع سكان غلاف غزة صافرات الإنذار"، وفق ما نقلت عنه الإذاعة.