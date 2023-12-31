اعلن رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض جاريد برنستين "إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024".
وأوضح برنستين لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" أن "الرئيس جو بايدن سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأميركيين حال فوزه بولاية رئاسية ثانية". ولفت الى انه "إذا نظرت بالفعل إلى مسار الاقتصاد... أعتقد أنك ترى بعض الزخم الحقيقي الذي يجعلنا في بداية جيدة للعام الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: البيانات الاقتصادية الحديثة تظهر "زخما حقيقيا" في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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