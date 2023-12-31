نيوزيلندا اول المحتفلين في العالم بقدوم العام الجديد

احتفل المواطنون في نيوزيلندا بقدوم العام الجديد، وهم من أوائل المحتفلين في العالم، إذ أقيم عرض للألعاب النارية في مدينة أوكلاند وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة الملبدة بالغيوم.

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