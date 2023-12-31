أستراليا بعد نيوزيلندا تحتفل بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية مبهرة

وصلت السنة الجديدة إلى أستراليا وانطلقت الألعاب النارية المبهرة في سيدني. وكانت نيوزيلندا ااستقبلت لعام الجديد 2024، ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأولى لحظات 2024 ووداع 2023 علما أن نيوزيلندا تعتبر من أوائل الدول المحتفلة برأس السنة الجديدة. ونظمت مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروضا للألعاب النارية، وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال كما درجت العادة.

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