زلزال بقوة 4.8 يضرب جزيرة جاوة الغربية بإندونيسيا

افادت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية‭‭ ‬‬إن زلزالا بقوة 4.8 درجة ضرب إقليم جاوة الغربية اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن مركز الزلزال كان على بعد كيلومترين شمال شرقي سوميدانج في الإقليم وعلى عمق خمسة كيلومترات.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع أضرار أو وفيات.