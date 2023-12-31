فريق دونالد ترامب يطلق لقب "أم الضرائب" على منافسته نيكي هيلي

أطلق فريق حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لقباً جديداً على المرشحة في السابق الرئاسي للحزب الجمهوري نيكي هيلي، وأطلق عليها لقباً يظهرها كـ"أم الضرائب" و"عدوة" للطبقة العاملة.
وفي رسالة بعنوان "قبلة الموت: نيكي هيلي الضرائب الجديدة"، انتقد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، منافسة ترامب الجمهورية باعتبار أن لديها "سجلاً مزعجاً" في التصويت على الضرائب.
وجاء في الرسالة وفق شبكة "فوكس نيوز": "لقد ظهرت الحقيقة أخيرًا بشأن سجل نيكي هيلي المزعج الذي يظهر ازدراءها التام للطبقة العاملة واستعدادها للاستسلام لطفيليات جماعات الضغط. لقد دعمت زيادة هائلة بنسبة 60٪ في ضريبة الغاز الحكومية في ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن وعدت الناخبين بأنها لن تفعل ذلك أبدًا."
وأضاف تشيونغ: "لقد صوتت أيضًا لصالح زيادة غير معقولة بنسبة 20٪ في ضريبة المبيعات الحكومية، مما جعلها عدوًا للطبقة العاملة وحليفًا لأصدقاء جماعات الضغط الذين يستغلون السياسيين الهشين".
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