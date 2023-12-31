ذكرت كهرباء زحلة مشتركيها بتلقي كافة الشكاوى حول اي اعطال على الشبكة على الارقام ٠٨/٨٢٣٤٥٥ و ٠٣/١٤١٨١١ على مدار الساعة كعادتها وخصوصاً في ليلة رأس السنة، واكدت على ان فرق الصيانة متواجدة طيلة الليل على مختلف مفارق البلدات في حال التبليغ عن اي اعطال.
هذا وتتمنى شركة كهرباء زحلة للزحليين والبقاعيين استقبال سنة ٢٠٢٤ بمزيد من الصحة والاستقرار .
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء زحلة تذكر بالخط الساخن وفرق الصيانة على اهبة الاستعداد ٢٤/٢٤ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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