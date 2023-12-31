متظاهرون تونسيون يطالبون بطرد السفير الأمريكي

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ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وبطرد السفير الأمريكي من البلاد، وذلك بالنظر إلى دور واشنطن في هذه الحرب، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري للاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية، التي يرتكبها بحق أهالي غزة.
ودعا أحد المتظاهرين إلى رفع العدوان بشروط المقاومة الفلسطينية، مستنكرا الحياد بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وشهدت تونس، الشهر الماضي أيضا، تظاهرات شعبية حاشدة، أمام السفارة الأمريكية أيضا احتجاجا على العدوان والحصار الإسرائيليين لغزة.
وهتف المتظاهرون حينها «بالسرايا والقسام ما تخلي الصهيوني ينام».
وأكدوا أن الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة الحرب التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، مطالبين بطرد السفير الأمريكي من البلاد وإغلاق السفارة.
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