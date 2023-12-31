انت الان تتابع خبر بالصور.. لا احتفالات بقدوم العام الجديد في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مدينة كربلاء، غياب الاحتفالات بقدوم العام الجديد بعد اجراءات اتخذتها الحكومة المحلية.

وقال مراسل السومرية، إن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يرافقه قائدي العمليات والشرطة ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة، اجروا جولة ميدانية في شارع فاطمة الزهراء (عليها السلام) الذي يعرف بشارع السناتر وشارع حيدر الكرار (عليه السلام).

وأضاف المراسل أن جولتهم للاطلاع على الاجراءات التي تتخذها الاجهزة الامنية في المحافظة في سبيل الحفاظ على هوية المحافظة ومكانتها الدينية.

وأدناه صورة متفرقة للمدينة..