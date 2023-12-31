شكرا لقرائتكم خبر عن اسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة عسكرية أمريكية بشمال العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في بيان، إن أنظمة الدفاع أسقطت طائرة مسيرة مسلحة، اليوم الأحد، فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

وقالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها أطلقت الطائرة المسيرة لمهاجمة ما أسمتها "قاعدة احتلال".

وقالت مصادر أمنية إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

والقوات الأمريكية والدولية المتمركزة في العراق وعبر الحدود في سوريا في حالة تأهب قصوى وسط عشرات الهجمات على قواعدها منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء هجوم اليوم بعد أقل من 24 ساعة من إسقاط طائرتين مسيرتين مساء أمس السبت بالقرب من قاعدة عسكرية شمالي العراق تستخدمها قوات البشمركة الكردية العراقية، وقاعدة الحرير الجوية التي تستضيف أيضا قوات أمريكية، وفقا لحكومة إقليم كردستان.

وقال متحدث عسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء أمر بإجراء تحقيق بالتنسيق مع قوات الأمن الإقليمية الكردية وتعهد بملاحقة المسؤولين عن هجوم السبت.