ملكة الدنمارك تعلن تنازلها عن العرش

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، اليوم الأحد، أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير، لإفساح المجال لابنها ولي العهد الأمير فريدريك.

وأدلت بهذا الإعلان خلال خطابها التقليدي الذي ألقته عشية رأس السنة الميلادية الجديدة والذي بثه التلفزيون الدنماركي، مستشهدة بعمرها ومشاكلها الصحية.

وقالت «في غضون أسبوعين، أصبحت ملكة الدنمارك منذ 52 عاماً».

وأضافت «في 14 يناير 2024، بعد 52 عاماً من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصب ملكة الدنمارك. وسأسلم العرش لابني ولي العهد الأمير فريدريك».

خضعت الملكة لعملية جراحية كبيرة في الظهر في فبراير، جعلتها عاجزة عن الظهور علناً حتى أبريل.

وقالت إن «العملية الجراحية (...) أثارت تساؤلات في شأن المستقبل ومسألة ما إذا كان الوقت قد حان لنقل المسؤوليات إلى الجيل التالي».

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، في بيان، إنّ «عدداً كبيراً منّا لم يعايش ملكاً آخر. والملكة مارغريت هي تجسيد فعلي للدنمارك، وعبّرت على مر السنين عن هويتنا كشعب وكأمة من خلال تصاريحها ومشاعرها».