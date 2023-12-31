فصائل المقاومة تستهدف جنود الاحتلال وتسقط طائرة استطلاع إسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية استهداف ضباط وجنود الاحتلال، وآلياتهم العسكرية، خلال المعارك التي تدور بين الجانبين في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بين عبر تليجرام، اليوم الأحد، أن مقاتليها دكوا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

وفي بيان منفصل، أشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها قاموا بدكِّ تجمع لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة، جنوبي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قامت بإسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

في السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان عبر تليغرام، اليوم الأحد، أنها قصفت التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا، جنوب غربي غزة.

وفي بيان منفصل، قالت سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، مما أدى إلى وقوع المجموعة بين قتيل وجريح.

كما اعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.

كذلك قصفت سرايا القدس برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقرا للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان، جنوب شرقي حي الزيتون.