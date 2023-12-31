الاحتلال: نسعى لتسريح جزء من القوات وإعادتهم إلى دورة الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأحد، إن الجيش يواصل التعامل مع الأنفاق ويعمل للتخفيف من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال يواصل تأهيل القوات في مختلف المناطق ثم يعيدهم إلى العمل في الميدان، مشيرا إلى أن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع.

وزعم هاجاري أن حزب الله لا يهمه مصلحة سكان جنوب لبنان، مُدّعيا أنه يتعامل معهم كدروع بشرية.

وأكد المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أنهم ينظمون سير القتال لكي يتمكنوا من تسريح جزء من القوات لإعادتهم إلى دورة الاقتصاد.