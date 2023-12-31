أجمل 24 صورة لعجائب العالم والطبيعة في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع 121clicks، مجموعة من الصور المذهلة الحائزة على جائزة "المحيط وفن الطبيعة" من جوائز Nature's Best Photography (NBP) الدولية لعام 2023.

وقال الموقع المتخصص فيي مسابقات التصوير العلمية إن عشاق الطبيعة المخلصين يتحركون في رحلات ملحمية، ويستخدمون كاميراتهم كأدوات لالتقاط الجمال المذهل والتنوع الذي يتميز به كوكبنا، ويجمدون اللحظات المذهلة في حياة المخلوقات البرية، ما يوفر لنا لمحات عن عجائب العالم الطبيعي الجامحة.

وأضاف: تعد الصور الجذابة التي التقطها هؤلاء المصورون الجريئون بمثابة شهادة قوية على روعة الحياة البرية، وتدفعنا بدورها إلى تعزيز اتصال أعمق مع أنظمتنا البيئية الثمينة وتقديرها والالتزام بها.