شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين: مانشيت الخليج 365 "هولوكوست غزة" زلزل الأمن الداخلي الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مناقشة معهد الأمن القومي الإسرائيلي مانشيت الخليج 365 الذي يحمل عنوان "هولوكوست غزة" أحدثت تأثيرًا كبيرًا داخل الإعلام الإسرائيلي ومراكز الأبحاث وفي مقدمتهم معهد دراسات الأمن القومي "inss" والذي ناقش في ندوة نظمها منذ أيام تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب على غزة، وذلك بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، أن الصدى الكبير الذي أحدثته مناقشة معهد الأمن القومي الإسرائيلي لمانشيت الخليج 365 شكل بدوره ضربة قوية وقاصمة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة من خلال الصحافة المصرية ضد ، وزلزل الأمن الداخلي الإسرائيلي من خلال الوصف الدقيق والحقيقي للمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موضحًا أن مانشيت الخليج 365 رصد بشكل واقعي ما تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلية من مجازر يندى لها الجبين تجاه أبناء غزة التي لم تقتصر فقط على الأحياء المدنيين والجرحى والأطفال والرضع، ولكن وصل المشهد إلى التمثيل بجثامين الشهداء التي تنتهك وسرقة أعضائهم.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن الدولة المصرية تقف قلبًا وقالبًا وتدعم بشكل واضح وصريح القضية الفلسطينية على جميع المستويات والتي منها الدعم الإعلامي لفلسطين شعبًا وحكومة ومقاومة، مؤكدًا أن الخليج 365 انتصرت للإنسانية في تغطيتها للأزمة الفلسطينية ومجريات الأمور التي تحدث على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت بشكل واضح قواعد حقوق الإنسان الدولية وأبسطها الحق في حياة آمنة والعيش بسلام، موضحًا أن سلاح الإعلام من أهم الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لتزييف الحقائق والتعتيم على جرائمه المتكررة وتمرير خططه الخبيثة وتنفيذ عدوانه الغاشم ضد الشعب الأعزل في غزة.

وطالب رئيس حزب “المصريين”، بسرعة المحاكمة الجنائية الدولية للكيان الصهيوني على مجازره التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مستنكرًا صمت العالم الغربي تجاه ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية تخالف كافة مواثيق الإنسانية.