حميدتي: مستعد للتفاوض حول السلام في السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما دارت معارك عنيفة في عدد من أحياء الخرطوم، أمس، أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) استعداده للتفاوض حول السلام في السودان.

ووصل حميدتي إلى جيبوتي، أمس، والتقى رئيسها عمر جيلا، بعد تأجيل مؤتمر منظمة «إيغاد» في جيبوتي إلى يناير الجاري، لأسباب لم يتم الكشف عنها.

وقال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، إن زيارة قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو، ولقاءه الرئيس الجيبوتي، تندرج في إطار مساعي بلاده بحكم رئاسة جيبوتي لمنظمة الإيغاد، للوصول إلى وقف إطلاق النار.

ووصف اللقاء بين جيلي وحميدتي بالمهم لبلورة رؤية تساعد الأطراف في الوصول إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت قمة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، في خطابها الرسمي، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى يناير في موعد محدد سيعلن لاحقا لأسباب فنية.

وقالت إنها أخطرت قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان باعتذار حميدتي عن حضور اجتماع جيبوتي.

بالتواكب، دارت معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من أحياء الخرطوم، أمس، استخدما فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المُسيرة.

كما ترددت أصداء انفجارات قوية مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان غطت أجزاء من أحياء العاصمة.

وقال شهود، إن القصف المدفعي العنيف تجدد على أرض المعسكرات والمدينة الرياضية، التي تتمركز حولها قوات الدعم السريع، مشيرين إلى سماع دوي انفجارات قوية في أحياء حي الإنقاذ والأزهري القريبة من المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.

وأضاف الشهود، بأن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة من تمركزاتها في شرق الخرطوم ارتكازات للجيش حول مقر القيادة العامة، وسُمع دوي انفجارات قوية مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.

إلى ذلك، قصفت طائرات مسيرة تابعة للجيش عددا من المواقع التابعة للدعم السريع في أحياء شرق النيل، بمدينة الخرطوم بحري، والمنشية، والجريف، شرق العاصمة.

وقال الشهود، إن الأحياء المحيطة بسلاح المدرعات جنوب الخرطوم تعرضت لقصف عنيف، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان، خاصة أحياء الصحافة وجبرة واللاماب.

كما تدور معارك بالمدفعية والقصف الجوي بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أيام، في القرى الواقعة شمال وغرب ولاية سنار.