أمريكا تغرق 3 زوارق حوثية وتقتل طواقمها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصاعدت موجة تهديدات السفن التجارية في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر من ميليشيات الحوثي، وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس، أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية جنوب البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك العالمية أطلقت نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة، بتعرضها لهجوم من 4 زوارق تابعة للحوثيين.

وأوضحت أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة، وأطلقت الزوارق النار تجاهها، مشيرة إلى أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار، دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها، وفر الزورق الرابع من المنطقة.

من جانبها، أكدت ميرسك تعرض إحدى سفنها إلى هجوم أثناء توجهها من سنغافورة إلى قناة السويس، مشيرة إلى أن السفينة لم تصب بضرر واستكملت طريقها، وأعلنت وقف كل عمليات الإبحار في البحر الأحمر لـ48 ساعة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، أمس، إنها تلقت بلاغا عن هجوم على سفينة على بعد 60 ميلا بحريا، شمال غرب ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية، بأن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من 3 زوارق من ناحية الميناء وجرى تبادل إطلاق النار.

وكانت مدمرة أمريكية أسقطت أمس الأول صاروخين باليستيين مضادين للسفن، أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة شحن دنماركية.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر قوله، إن دوريات لسفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا جابت جنوب البحر الأحمر، وأن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء عملية حارس الازدهار دون أن تتعرض أي منها لضربات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية.

وأضاف بأن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم «المتهورة» على السفن التجارية في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، كشف تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وفاة وإصابة 28 نازحا في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب خلال 2023.

وقالت، إن 6 أشخاص قضوا في حوادث حريق بمخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 22 آخرون طوال عام 2023.

وأضافت بأن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 219 حريقا خلال الفترة، تسببت في احتراق 587 خيمة، و253 شبكية، و36 من الكرفانات.

وأشارت إلى أن الربط العشوائي للكهرباء كان وراء 116 حادثة حريق، فيما تسببت حرائق المطابخ في الخيام بـ 93 حادثة، و3 حوادث بسبب تطاير النار إلى الخيام، وحادثة جراء انفجار أسطوانة الغاز.

ووفقا لتقارير سابقة للوحدة، فإن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 282 حريقا خلال الأعوام (2020 ـ 2021 ـ 2022)، وتسببت في مقتل 25 نازحا، وإصابة 42 آخرين.

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