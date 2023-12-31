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67 استهدافا للقوت الأمريكية بالعراق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية ردت بالتصدي للمسيرات وأسقطت عددا منها.

وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ67 هجوما في مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي، بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

ووقع هجوم آخر بطائرتين مسيرتين استهدفتا مقرا للبيشمركة في كردستان العراق، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق، إن «مقرا للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل شمال البلاد تعرّض لهجوم بطائرتين مسيرتين، أسفر عن أضرار مادية»، متهمة «جماعات خارجة عن القانون بتنفيذه».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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