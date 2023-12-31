شكرا لقرائتكم خبر 67 استهدافا للقوت الأمريكية بالعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأمريكية ردت بالتصدي للمسيرات وأسقطت عددا منها.

وتعرضت القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر الماضي لـ67 هجوما في مناطق شمال شرق سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لاستهداف يومي، بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

ووقع هجوم آخر بطائرتين مسيرتين استهدفتا مقرا للبيشمركة في كردستان العراق، وقالت حكومة إقليم كردستان العراق، إن «مقرا للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل شمال البلاد تعرّض لهجوم بطائرتين مسيرتين، أسفر عن أضرار مادية»، متهمة «جماعات خارجة عن القانون بتنفيذه».