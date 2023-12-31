1000 قسيمة شرائية سعودية للاجئين السوريين والفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1.024 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية حسب اختياره، من المتاجر المعتمدة بمناطق بيروت وصيدا والشوف بجمهورية لبنان، استفاد منها 1.024 فردا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) لـ2023. وكشف المركز أن هذه المشاريع في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.

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