بنهاية 2023: تقرير يُحصي 1825 مجزرة وارتقاء واختفاء قرابة 29 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - في تحديث لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أرقاماً تكشف عن مجازر مروعة وخسائر بشرية فادحة فضلاً عن دمار هائل.

مدة الحرب

ويكشف التقرير أن الحرب مستمرة منذ 86 يوماً، تحت عنوان حرب الإبادة الجماعية الشاملة.

الخسائر البشرية

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، تخللها بحسب الأرقام وقوع 1825 مجزرة، مما أسفر عن ارتقاء واختفاء 28.822 فلسطينياً، بينهم 21.822 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، بينهم 9100 طفل، و6500 امرأة.

القتلى الرمزيون

وتتضمن القائمة، بحسب الاحصاء الذي نشره المكتب الحكومي في غزة، 312 شهيداً من الطواقم الطبية، و40 شهيداً من الدفاع المدني، بالإضافة إلى 106 صحافيين.

المفقودون

ويشير التقرير إلى وجود 7000 مفقود، حيث يمثل 70% منهم أطفالًا ونساء.

الجرحى

ويبلغ عدد المصابين 56.451، مما يظهر حجم الكارثة الإنسانية التي شهدتها المنطقة.

الأوضاع الطبية والاعتقال

ويُذكر أن هناك 99 حالة اعتقال للكوادر الصحية، و10 صحافيين تعرّضوا للاعتقال.

التهجير والدمار

وتشير الأرقام إلى نزوح 1.8 مليون شخص في قطاع غزة، مع دمار كلي لـ 65.000 وحدة سكنية، ودمار جزئي لـ 290.000 وحدة سكنية.

البنية التحتية

ويُظهر التقرير أن الاحتلال دمر 23 مستشفى، و53 مركزاً صحياً، وأخرج 142 مؤسسة صحية عن الخدمة.

التراث والثقافة

وذكرت الأرقام أيضاً أن الاحتلال دمر 200 موقع أثري وتراثي، و3 كنائس تم استهدافها وتدميرها.

العربي الجديد