7 صراعات مستمرة في 2024 - #عاجل

تمتع العالم بفترة غير مسبوقة من الاستقرار والازدهار منذ نهاية الحرب الباردة، لكنه يواجه مخاوف كبيرة في العام الجديد 2024، إذ يتفق الكثير من المحللين على أن النظام العالمي القديم قد انتهى، وأن الصراع قد بدأ بشكل واضح في عالم متعدد الأقطاب، يشمل محور «الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية» ومحور «الغرب»، في وقت أكد فيه تحليل أجرته مجموعة Sibylline للمخاطر الإستراتيجية أن 2023 كان الأكثر دموية منذ ثمانينيات القرن العشرين بسبب الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحماس، بالإضافة إلى اشتباكات أصغر أخرى. أبرز مخاوف الصراع في 2024 - استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية. - استمرار المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة. - مخاوف من برنامج إيران النووي وصراعها مع إسرائيل. - آثار زلزالية متوقعة لنتائج الانتخابات في بريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية والهند. - انتشار المعلومات المضللة بواسطة الذكاء الاصطناعي. - تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا بسبب تايوان. - استمرار الصراعات في السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.



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