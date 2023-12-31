أبرز مخاوف الصراع في 2024
- استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية.
- استمرار المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
- مخاوف من برنامج إيران النووي وصراعها مع إسرائيل.
- آثار زلزالية متوقعة لنتائج الانتخابات في بريطانيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية والهند.
- انتشار المعلومات المضللة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
- تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا بسبب تايوان.
- استمرار الصراعات في السودان وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 صراعات مستمرة في 2024 - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.