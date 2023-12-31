خاص| ننشر أسماء الخليج 365 المشارك في لقاء حميدتي وحمدوك بأديس أبابا

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت"الخليج 365"، علي أسماء الخليج 365 المشارك غدًا في لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والدكتور عبدالله حمدوك، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

ويضم الأسماء برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق في السودان، المهندس عمر الدقير رئيس حزب الموتمر السوداني، وفضل الله برمة ناص رئيس حزب الامة القومي، والطاهر حجر عضو مجلس السيادة و

حركة تجمع قوي التحرير، والهادي ادريس عضو مجلس السياده و رئيس حركة المجلس الانتقالي، بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي.

وأعلنت الهيئة القيادية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، بالقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، غدًا الأثنين، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن هذا اللقاء على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)،

لقائدى القوات المسلحة والدعم السريع، والتي وجهت التنسيقية الدعوات فيها للقاءات عاجلة لبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية، وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.

وأكدت التنسيقية، أن استجابت قوات الدعم السريع لطلب اللقاء، ولا زال التواصل مستمراً مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين تقدم والقوات المسلحة السودانية.

وأشارت التنسيقية، إلى أن نأمل أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تنهي المعاناة التي يعيشها شعبنا، وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 ابريل بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب وإنهائها لا سيما جهود منظمة الإيقاد والاتحاد الافريقي ومنبر جدة.

