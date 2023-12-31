هيئة الأسرى: عدد كبير من أسرى سجن عوفر تعرضوا لحالات تسمم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن عددا كبيرا من أسرى سجن عوفر تعرضوا لحالات تسمم، بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم، وهذا ما أكده محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن يوم الخميس الماضي، حيث شعر الأسرى بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء، مباشرة بعد تناولهم الطعام.

واتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إدارة سجون الاحتلال بأنها تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق أسرانا، من ضمنها إبقاؤهم بالجوع لفترات طويلة، و الاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم كمَّا ونوعا، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح و العزل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 مصابا.

وقال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة بحق عائلات كاملة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في اليوم الـ86 من العدوان على القطاع.