شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: حققنا زيادة فى الحصيلة بحساب 22/23 بلغت 107% عن المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحساب الختامى لمصلحة الضرائب المصرية للعام المالى 2022/2023 شهد معدلات نمو كانت على غير المتوقع، وهذا يؤكد حجم الجهود المبذولة.

وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية:" المستهدف كان تريليون و67 مليون جنيه، تم تحقيق زيادة عن المستهدف بواقع 120% عن الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022، وزيادة بلغت 107% عن المستهدف لختامى 2022/2023 حيث تم تحقيق تريليون و139 مليون، مؤكدة:"تم تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة استثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصرى الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك عددا من الإجراءات التى كان لها دور كبير فى زيادة معدلات النمو، منها على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة التى شهدت فى ختامى 22/23 ، 478 مليار جنيه، بزيادة عن حساب ختامى 2021/2022 بلغت 120%.

وأكدت عبد العال، أن الفاتورة الإلكترونية كان لها دور كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية؛ وبدأت الفاتورة فى تحقيق الهدف الرئيسى منها المتمثل فى حصر الاقتصاد الموازى لتحقيق العدالة الضريبية، وبعد التعامل بها أصبح لدينا 900 مليون وثيقة إلكترونية موجودة فى قواعد البيانات بخصوص الفاتورة الإلكترونية.

وهنأ أعضاء اللجنة رشا عبد العال ، على توليها منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.