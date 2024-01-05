شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب التنسيقية يحصل على موافقة "الأوقاف" لفرش مسجد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موافقة وزارة الأوقاف على الطلب الذى تقدم به لفرش مسجد التواب الغفور بقرية أبيس في محافظة الإسكندرية.

وتقدم النائب محمد إسماعيل بخالص الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على دعمه وسرعة الاستجابة.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .